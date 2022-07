Alfonso González serà el cap de llista d'Esquerra Republicana al Vendrell

El candidat va aconseguir el suport majoritari dels afiliats al partit durant l'assemblea celebrada dilluns

L'Assemblea d'Esquerra Republicana del Vendrell ha escollit aquest dilluns Alfonso González Bondía, com a cap de llista a les eleccions municipals del maig del 2023. González ha aconseguit el suport dels afiliats per majoria absoluta.En un comunicat asseguren que el partit afronta aquesta nova etapa «amb la ferma voluntat de construcció d'un projecte renovat i il·lusionant, amb un programa ambiciós, rigorós i transformador que permeti posar rumb a l'alcaldia del Vendrell».Per tot això, Esquerra Republicana del Vendrell proposarà ara al grup municipal, Som Poble, la ratificació d'Alfonso González Bondía per encapçalar la llista electoral de la coalició a les properes eleccions municipals.Alfonso González Bondía, va néixer a Reus el 13 d'agost de 1968 i està vinculat al Vendrell des de fa 25 anys. Llicenciat en Dret per la UAB (1991), Màster en Dret comparat per la UAB (1993) i Doctor en Dret per la URV (2003), obtenint el Premi extraordinari de Doctorat a la URV (Curs 2002-2003).Actualment, és professor titular de l'àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la Universitat Rovira i Virgili i membre del Consell Directiu del Centre d'Estudis en Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT).Pel que fa a l'àmbit associatiu, acumula una llarga trajectòria de vinculació al teixit associatiu local. És casteller dels Nens del Vendrell des del 1997, entitat que va presidir del 2005 al 2007. Va formar part de la junta directiva de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (2010-2015), que també va presidir (2013-2014). És soci dels Pastorets del Vendrell des fa més de 15 anys, on els últims anys ha participat com a actor.