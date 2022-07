Desarticulen dues plantacions de marihuana a dos xalets de Calafell

S'han intervingut 326 plantes en estat de floració avançat i s'ha aturat una persona

La Guàrdia Civil de Tarragona ha desmantellat totalment dues plantacions tipus indoor que es trobaven ocultes en dos xalets de Calafell. Aquestes van ser detectades a mitjans del mes de maig passat, requerint la col·laboració d'Endesa, per al control del subministrament elèctric que alimentava les plantacions, obtingut de manera irregular mitjançant connexions fraudulentes a la xarxa.Després de dos mesos de recerca i vigilàncies sobre les plantacions, el grup de recerca va realitzar les entrades i registres a tots dos xalets el 6 de juliol. Durant l'operació SABLA SIVE es va detenir una persona, que en el moment de l'entrada era a l'interior d'un dels xalets.A més, es van interceptar 326 plantes de marihuana en avançat estat de floració, 33 focus especials per al cultiu de marihuana d'alt consum energètic, 17 transformadors elèctrics, cinc filtres d'aire, 7 splits d'aire condicionat, 7 compressors, una bicicleta elèctrica, ventiladors i divers material relacionat amb el cultiu de marihuana.La persona detinguda ha estat arrestat per un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric i va ser posada a disposició del Jutjat d'Instrucció 8 dels del Vendrell.