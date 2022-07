Saint Gobain fa marxa enrere i retira l'ERO que afectava a setze treballadors de l'Arboç

Amb la plantilla en vaga i davant una contraoferta «inassumible», la multinacional del vidre ha decidit fer marxa enrere

Amb tot celebren que «així, el 9 de juliol s'iniciarà l'activitat normal als centres de treball». A la vegada, han convocat tots els treballadors a una assemblea informativa del procés de l'ERO, el pròxim dilluns -a les onze del matí i a dos quarts de cinc de la tarda-, als respectius centres de treball.

Saint Gobain ha retirat l'ERO que afectava 42 treballadors de les plantes de l'Arboç i també d'Avilés, a Astúries. En concret, de l'Arboç l'expedient afecta a 16 del 295 empleats de la fàbrica, segons fonts de l'empresa. La resta d'acomiadaments es preveien a Avilés i als serveis centrals de la companyia.La multinacional cristallera al·lega que, davant una darrera contraoferta «inassumible» i «inacceptable» presentada pels sindicats, la direcció no volia presentar un ERO sense acord i ha optat per retirar-lo. L'expedient, presentat a primers de juny, plantejava inicialment fins a 93 acomiadaments. La plantilla, sorpresa per la decisió, ja ha desconvocat la vaga, iniciada el 19 juny. Recelen que pugui comportar conseqüències.