Actualitzada 06/07/2022 a les 22:55

La direcció de Saint-Gobain Sekurit segueix intentant pactar amb els treballadors l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) pel qual vol acomiadar un centenar de persones a les fàbriques de l'Arboç (Baix Penedès) i Avilés (Astúries), la meitat de les quals a la planta catalana.Aquest dimecres ha ofert «maximitzar la possibilitat de sortides voluntàries» afegint-hi el personal de la divisió Glass. També ha ofert 30 dies de sou per any treballat, amb un màxim de tres anualitats, als acomiadats. La negociació de l'ERO acaba aquest divendres. L'empresa té un pla industrial amb inversions previstes de 14 milions, 2 a l'Arboç, però el sotmet a poder tirar endavant el pla d'acomiadaments per redreçar els comptes.