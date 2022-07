La Fundació 'La Caixa' ajuda econòmicament l'associació Avancem Junts del Baix Penedès

L'entitat centra la seva activitat en l'ajuda a les famílies amb infants amb trastorn de l'espectre autista

L'Associació Avancem Junts ha rebut el suport de la Fundació 'la Caixa', a través de CaixaBank, amb una aportació de 10.000 euros, per assumir els costos de monitoratge per als nens i nenes de families sense recursos que no poden fer-se'n càrrec, així com també la compra d'una caseta de fusta que s'ubicarà a la granja, on els nens els caps de setmana desenvolupen diverses activitats.L'Associació Avancem Junts per a la inclusió de les persones amb Trastorns de l'Espectre Autista (TEA), és una associació nascuda l'any 2014, per iniciativa d'un col·lectiu de pares i mares del Baix Penedès, amb la idea de defensar els drets dels seus fills i filles, donar resposta a les necessitats de les famílies de persones amb TEA i DID, impulsar serveis especialitzats a la comarca i sensibilitzar el conjunt de la societat catalana sobre la realitat de l'autisme.