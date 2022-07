Els treballadors de Saint Gobain celebren el pla industrial de 14 MEUR però insisteixen en la retirada de l'ERO

El període de negociació de l'ERO acaba aquest proper divendres, 8 de juliol, i a hores d'ara les converses estan totalment estancades. A la darrera reunió, el director general de la companyia ha presentat oficialment el pla industrial amb què Saint Gobain proposa invertir 12 MEUR a Avilés per obrir un nou forn de vidre i 2 MEUR a l'Arboç per crear un 'hub' de distribució logístic, on es recol·locarien 10 dels treballadors acomiadats ara.

La plantilla celebra que l'empresa faci una proposta de futur, si bé li retreuen que no ho fes abans d'arribar a presentar l'ERO per acomiadar un centenar de treballadors de les dues plantes, 40 dels quals al Baix Penedès. «Aprofiten la presentació de l'expedient de regulació per coaccionar-nos», lamenten fonts sindicals a l'ACN. Les mateixes fonts insisteixen en la possibilitat de pactar alternatives als acomiadaments i retreuen a la companyia una actitud de «nul·la voluntat negociadora».

Aquest dimecres hi ha prevista una reunió de mediació en relació a la nova convocatòria de vaga, que tiraria endavant del 9 al 30 de juliol si aquest divendres no hi hagués entesa sobre l'ERO. Si el període de consultes de l'ERO acabés sense acord, els sindicats volen allargar l'aturada «per obligar la direcció a negociar i a estudiar la readmissió dels acomiadats». «Si no aturem la producció, la direcció no reacciona», sostenen els representants dels treballadors, que apunten que l'aplicació de l'ERO està prevista fins el 30 d'octubre.