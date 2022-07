Cinc detinguts per nombrosos robatoris en establiments comercials del Vendrell

En un dels casos, un mosso fora de servei va ser testimoni d'un dels robatoris

Actualitzada 06/07/2022 a les 12:18

Dos detinguts per tres furts per valor de 900 euros

Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell van detenir l'1 de juliol tres homes com a presumptes autors de quatre furts a establiments comercials.Les detencions es van produir gràcies a la participació d'un mosso fora de servei el qual va observar com tres homes furtaven productes en un supermercat del Vendrell i marxaven en vehicle pel carrer de les Flors. L'agent va posar-se en contacte amb una dotació de paisà i amb la informació del vehicle i dels lladres, els mossos van aconseguir interceptar dos dels homes quan sortien d'un altre establiment després de cometre un altre furt.Els agents van identificar-los i també van localitzar el tercer individu que es trobava dins del vehicle a uns metres del local i amb el motor en marxa. Els agents van escorcollar-los i van localitzar gran quantitat de productes, amb un valor aproximat de 600 euros, procedents de quatres establiments diferents. També se'ls va trobar un objecte imantat per treure els sistemes de seguretat de les botigues.Els tres detinguts, de 34, 35 i 41 anys, acumulaven prop d'una cinquantena d'antecedents policials. Tots tres van passar dilluns a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell i van quedar en llibertat amb càrrecs.Agents de la comissaria del Vendrell van detenir dilluns, 4 de juliol, un home i una dona, de 45 i 40 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte de furt i dos delictes lleus de furt.Una patrulla va interceptar l'home quan marxava d'un establiment del Vendrell amb un carretó d'anar a comprar ple d'articles. Les primeres gestions van permetre saber que els productes havien estat furtats de diversos supermercats de la zona.Els mossos van identificar i detenir també una dona com a còmplice dels furts. Segons van poder saber els agents, mentre la dona entretenia a la caixera de l'establiment, l'home va aprofitar per treure els objectes sostrets.De l'anàlisi dels productes intervinguts els mossos van relacionar-los amb tres furts en tres supermercats diferents.Els dos detinguts, amb una vintena d'antecedents policials, passaran durant les properes hores a disposició judicial.