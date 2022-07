Saint-Gobain presenta un pla industrial de 14 milions d'euros sotmès a l'aplicació de l'ERO

Actualitzada 05/07/2022 a les 22:19

L'empresa planteja acomiadar un centenar de persones entre la planta d'Avilés i la de l'Arboç per redreçar els comptes, la meitat de les quals a Catalunya. Des del 19 de juny que la planta no produeix perquè els treballadors estan en vaga i l'allargaran si no hi ha acord a finals de setmana. A la planta de l'Arboç s'hi fabriquen vidres de cotxes i l'empresa argumenta que les vendes han caigut. Segons les seves xifres, els números vermells han sigut de 4 milions l'any 2021 i poden arribar al 6,6 MEUR aquest any.

La firma cristallera Saint-Gobain ha presentat aquest dilluns a la plantilla un pla industrial de 14 milions d'euros sotmès a l'aplicació de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) presentat per la direcció.El pla, explicat pel director general de la firma, José Antonio Piqueras, en una reunió que va durar unes tres hores, inclou un nou forn per fabricar vidre a Avilés de 12 milions i un 'hub' de distribució logístic de recanvis de 10.000 metres quadrats per al sud d'Europa a l'Arboç (Baix Penedès) de 2 milions.El període de consultes per a l'ERO acaba el divendres i l'empresa afirma que no el vol aplicar «de forma unilateral». La setmana passada va oferir als treballadors per sobre dels 60 anys prejubilacions amb el 70% del sou brut.