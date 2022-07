Unes 400 persones es manifesten a l'Arboç contra l'acomiadament d'un 17% de la plantilla de Saint Gobain

La manifestació es va convocar aquest diumenge per fer una demostració de força i pressionar l'empresa en la recta final de les converses. Aquesta setmana s'esgota el termini de negociacions i el comitè d'empresa assegura que no han avançat gens en les cinc trobades que s'han fet fins aquest diumenge. «Volem que es retiri l'ERO, arribar a un acord i arreglar la situació, però en les dates que estem, l'empresa no dona el braç a tòrcer. Aquesta setmana tenim molta feina totes les parts», ha apuntat José Alberto García, president del comitè d'empresa de Saint Gobain Sekurit de l'Arboç.

De moment, l'ERO preveu acomiadar 51 dels 300 treballadors de l'Arboç i 42 a la planta d'Avilés, a Astúries. Que les negociacions s'hagin de fer per a les dues fàbriques alhora i que s'hagin traslladat a Madrid, no facilita les coses. Segons Garcia, si no s'aconsegueix la retirada de l'expedient de regulació, es lluitarà perquè no hi hagi «sortides traumàtiques». El comitè denuncia que Saint Gobain està encobrint una deslocalització, una situació que temien que arribaria després del tancament de la divisió Glass, fa dos anys, que va afectar unes 120 persones. «El que vingui després serà el tancament total», ha advertit García.

Des del 19 de juny que la planta no produeix perquè els treballadors estan en vaga i l'allargaran si no hi ha acord a finals de setmana. A la planta de l'Arboç s'hi fabriquen vidres de cotxes i l'empresa argumenta que les vendes han caigut. Les dades que ofereixen és que els números vermells han sigut de 4 MEUR l'any 2021 i poden arribar al 6,6 MEUR enguany.

L'ERO de Saint Gobain és un nou revés al Baix Penedès, la comarca amb més atur del país. Les alcaldies s'han ofert com a interlocutors per trobar una solució i aquest diumenge s'han sumat a la manifestació i han portat la segona pancarta de la capçalera. Empleats i batlles demanen temps a la companyia mentre el sector automobilístic es ressitua. «Hem passat una pandèmia, la crisi dels microxips, la guerra d'Ucraïna i les empreses aprofiten la conjuntura, que és temporal, no pot anar a futur», ha insistit el cap del comitè.

Del suport institucional no en confien en excés. «Els alcaldes ens ajuden i ho han elevat al Parlament, però no n'esperen res veient el que van fer un any i mig escàs, ens van prometre ajudes i que Saint Gobain creixeria i s'enfortiria, i mira on estem», ha apuntat García.