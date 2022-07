Els assaltants van clavar un ganivet a la cama a una de les víctimes per aconseguir els diners de la casa

Actualitzada 04/07/2022 a les 11:24

Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria del Vendrell van detenir el passat 28 de juny a Vilanova i la Geltrú, les Roquetes del Garraf i el Priorat de la Bisbal, cinc homes d'entre 25 i 38 anys, com a presumptes autors dels delictes de robatori amb violència, detenció il·legal, lesions, tinença d'armes prohibides i pertinença a grup criminal.Els fets van ocórrer el dia 7 de juliol de l'any passat quan cinc homes van assaltar i amenaçar amb una arma de foc, una pistola elèctrica i un ganivet a una parella veïna de Santa Oliva (Baix Penedès). Un dels lladres era conegut d'una de les víctimes, confiança que va aprofitar perquè les víctimes li obrissin la porta i, immediatament després, deixar entrar la resta dels assaltants.Un cop dins, van lligar les víctimes amb brides i les van agredir violentament. Durant la retenció i per tal d'aconseguir el màxim de diners i objectes de valor, els agressors van clavar un ganivet a la cama de l'home, qui com a conseqüència de les lesions va haver d'estar hospitalitzat durant més de quinze dies.Arran d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació que va concloure el passat 28 de juny amb la identificació i detenció de cinc homes que integraven el grup que va protagonitzar aquest assalt. Un d'ells, tot i que no va participar materialment en l'assalt d'aquella nit, està considerat com la persona que el va organitzar i planificar.L'acció violenta contra la parella la van dur a terme materialment tres dels detinguts, mentre que el quart detingut, conegut d'una de les víctimes, va ser clau per permetre l'accés de la resta a l'interior de l'habitatge. La investigació continua oberta i no es descarta la detenció de més persones implicades en els fets.Els tres homes considerats els autors materials de retenir i agredir la parella, els quals acumulen diversos antecedents policials per delictes violents i contra la salut pública, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell el passat 30 de juny i el jutge en va decretar el seu ingrés a presó. Els altres dos detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs aquell mateix dia.