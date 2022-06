El Vendrell executa les obres de 18 reductors de velocitat en diferents punts del municipi

Concretament, s'actuarà al c/ Amadeu Vives, passeig marítim Masia Blanca, av. Parlament de Catalunya, c/ Enllaç, av. Palfuriana, c/ Francolí, c/ Ramon i Cajal, ctra. Tarragona, c/ Barcelonès, av. Baix Penedès (zona del Botafoc), c/ Begònia, ctra. Barcelona i av. Pèlag.

Durant els dies d'execució, entre el 29 de juny i el 4 de juliol, caldrà estar atents a la senyalització de regularització del trànsit. El regidor de Via Pública, Alfons Herrera, ha explicat que «es tracta d'una actuació molt necessària que es realitza de forma global en tot el municipi atenent els llocs on s'hi han detectat més incidències».