La vendrellenca M. Carme Cardó rep la Creu de Sant Jordi per l'ensenyament del català

Gràcies a la seva tasca, molts catalans van poder aprendre a llegir i escriure en català, en moments de prohibició i clandestinitat

Actualitzada 28/06/2022 a les 15:45

La Generalitat ha anunciat aquest matí la concessió de la Creu de Sant Jordi a Maria Carme Cardó i Soler (El Vendrell, 1928) per la seva trajectòria dedicada a l'ensenyament del català: primer, durant el franquisme, fent classes extraescolars i classes gratuïtes a casa seva; després fent classes de reciclatge català per als mestres; i finalment, com a mestra i directora de l'escola Àngel Guimerà del Vendrell.

Paral·lelament a l'ensenyament, va esperonar l'ús de la llengua escrita a través dels escrits literaris en català a les escoles del Vendrell: juntament amb Remei Esteban i Salvador Mañé, va crear el concurs de Sant Jordi del Vendrell (1973), concurs que va tenir una durada de més de trenta anys. També col·laborava al setmanari Informes Baix Penedès, amb correccions, articles, notícies o lliçons de català (1978-1983), i va ajudar a crear el Festival de teatre infantil i juvenil del Baix Penedès (1979).

A nivell cultural, va contribuir a la creació de l'Associació Musical Pau Casals (1973), de la qual en va ser secretària els primers anys, anys en què s'encarregarà de l'homenatge al Mestre en el retorn de les seves despulles (1979) i de la construcció de l'Auditori Pau Casals (1980). Ajudà a la creació de la Fundació Santa Teresa (1974), per oferir formació i serveis a persones amb discapacitat.

L'última obra social que deixarà al poble del Vendrell serà un nou edifici per a la Fundació Llar Santa Anna: Cardó adquireix una casa annexa a la residència actual i assumirà el finançament de construir-hi un nou edifici, que permetrà ampliar les places i els serveis que s'hi ofereixen actualment i s'hi obrirà un centre de dia amb el seu nom (Centre de Dia Carme Cardó).

Aquest reconeixement se suma als homenatges que li van fer els seus exalumnes l'any 1981 i 2018 i al Premi Teresina Martorell. La proposta per a la Creu de Sant Jordi ha estat el fruit del treball d'una comissió formada per Josep Borrut, Joan Cugat, Joan Descals, M. Pilar López, Salvador Mañé, Pere Marcé, Neus Oliveras, M. Carme Rovira, Montserrat Rovira, Anna Sabanès i Marcel Sendra, amb la coordinació de la filòloga vendrellenca Montserrat Sendra.



La guardonada ha rebut els suports de figures rellevants com l'exvicepresident de la Generalitat i expresident d'ERC Josep-Lluís Carod-Rovira o del pedagog Joaquim Arenas, un dels pares de la immersió lingüística i de l'escola catalana; juntament amb 417 signatures de particulars i 28 entitats, escoles i instituts del Baix Penedès.