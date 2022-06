L'andorrana OUA projecta fer un centre logístic al terreny de l'antiga tèrmica de Cubelles

L'Ajuntament destaca que els promotors han mostrat interès en Cubelles per la seva ubicació a mig camí de Barcelona i Tarragona, i per la seva connexió a través de la C-32 -amb una sortida molt propera als terrenys de l'antiga central tèrmica de Foix-. També veuen amb bons ulls la proximitat amb la C-15, que uneix el Garraf amb la Catalunya Central. OUA s'encarregaria de construir el centre logístic per després cedir les instal·lacions a altres empreses operadores, de les quals no n'ha transcendit informació fins ara.

L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha celebrat les «altes repercussions econòmiques» que tindria aquest projecte per la vila, on ara hi ha una taxa d'atur de quasi el 16%, amb un miler de desocupats. Els inversors han presentat la proposta a tots els grups municipals per a què la valorin, ha explicat el govern municipal. L'executiu precisa que l'Ajuntament a hores d'ara «no té un posicionament definitiu sobre aquest projecte», que donaria un nou ús a les 16 hectàrees que van ser ocupades durant quasi 40 per la central energètica.

Des d'Endesa, propietaris actuals dels terrenys, fonts de la companyia apunten a l'ACN que «valoren positivament» la iniciativa d'OUA per la generació d'activitat econòmica i la creació de llocs de treball previstos. «Però serà l'Ajuntament qui en tindrà l'última paraula», recalquen les mateixes fonts.

Amb el centre logístic es donaria per aparcat un altre projecte que havia sobrevolat el futur dels terrenys de l'antiga tèrmica per fer-hi un complex residencial per a persones grans. La proposta, exposada fa tres anys, preveia la construcció de prop de 70 cases unifamiliars a preus assequibles per a avis amb cert grau d'autonomia però no poden viure sols.