Saint-Gobain proposa recol·locacions, baixes voluntàries i prejubilacions a l'Arboç

La plantilla ja porta cinc dies de vaga amb la idea de prolongar-la fins al 8 de juliol

Actualitzada 24/06/2022 a les 09:59

La direcció de Saint-Gobain ha proposat aquest dijous als sindicats un pla de recol·locacions de 67 llocs en altres fàbriques del grup, baixes voluntàries i prejubilacions a partir dels 60 anys, en entendre que la caiguda de producció a la línia d'automoció no té caràcter conjuntural sinó permanent.Aquesta ha estat l'oferta realitzada per l'empresa a la segona reunió de l'ERO d'extinció d'ocupació plantejada inicialment per a 93 treballadors de les línies de Sekurit d'Avilés (Astúries) (42) i l'Arboç, a Tarragona (51).Fonts sindicals presents a la negociació han apuntat a Efe que l'empresa ha proposat baixes voluntàries, per a les quals ha ofert una anualitat de salari, així com prejubilacions a partir dels 60 anys.A més, la multinacional francesa ha ofert 67 llocs a altres fàbriques del grup, dels quals 33 serien d'operador.L'empresa presentarà aquestes mesures amb més detall en la propera reunió prevista per dimarts que ve, 28 de juny, segons les mateixes fonts, que han indicat que l'empresa no incidirà més en els motius d'aquestes mesures perquè considera que és un procés irreversible.La part social ha dit que l'empresa no acompanyi les mesures de plans de futur i garanties productives, ni cap tipus de pla industrial, «ni a curt ni llarg termini».Segons els sindicats, l'empresa està prenent com a referència els anys de la pandèmia en què els mercats, en general, van registrar caigudes.Mentrestant, la vaga que duu a terme la plantilla ha entrat en la seva cinquena jornada amb la idea de prolongar-la fins al proper 8 de juliol i l'ERTE que tindria vigència fins al proper 30 de juny queda sense efecte perquè preval el dret dels treballadors a la mobilització prèviament convocada.