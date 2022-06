El Museu Pau Casals del Vendrell reobre amb nova museografia i posa en valor la casa noucentista

El Museu Pau Casals del Vendrell reobre portes aquest dijous després de gairebé un any i mig tancat per obres. Durant aquest temps s'ha rehabilitat la casa noucentista de Coma-ruga en la qual va viure el violoncel·lista i s'ha renovat tota la museografia. La nova exposició potencia la vessant més humana i pacifista del mestre amb audiovisuals que també mostren la seva trajectòria musical. Tot, en harmonia amb una casa que gràcies a la intervenció arquitectònica permet un diàleg entre l'interior i l'exterior i que ha permès reparar diverses patologies. La intervenció ha tingut un cost de 2,5 MEUR finançats per Generalitat, Diputació de Tarragona, Ajuntament del Vendrell i la Fundació Pau Casals.



«Gràcies a la recerca feta sabem més coses de l'edifici i s'ha posat en valor aquest edifici noucentista de referència», ha explicat el director general de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo. En concret, s'ha fet una investigació que ha permès «interpretar l'edifici i recuperar amb lògica patrimonial els murs, acabats i alçades de sostres de manera rigorosa», ha dit Pardo. Pel que fa a les patologies, l'immoble tenia humitats, esquerdes en murs o filtracions i s'ha aprofitat la intervenció per millorar l'aire condicionat, la seguretat i per substituir algunes instal·lacions per altres més eficients.

L'altre element que s'ha renovat és la museografia. «Abans era cronològic i ara hem donat un nou esperit a la casa i al discurs», ha indicat Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals. Tot plegat, a través de la música del mestre i dels seus missatges. L'espai es divideix en diferents sales, amb estances que recullen elements concrets, com ara una habitació en la qual es pot veure el primer violoncel que el pare de Pau Casals li va regalar quan tenia onze anys.

Així, la primera part del museu explica la música, mentre que la segona se centra en explicar «perquè va fer servir la música». Missatges de pau, de protesta, de fraternitat i en contra de les dictadures se succeeixen tant als plafons explicatius com als diferents audiovisuals que es projecten a les parets. «Hi ha tres àmbits diferenciats: la força del silenci, el compromís social i la força de la pau». Àmbits que es corresponen amb diferents moments vitals de l'artista, que desemboquen a la sala final en la qual es reprodueix el mític discurs que Casals va fer a la seu de les Nacions Unides l'any 1971 juntament amb missatges pacifistes combinats amb imatges actuals de llocs d'arreu del món en els quals encara hi ha guerres, desigualtats i patiment.

Ballester ha exposat que durant el recorregut hi ha tres grans audiovisuals. Un primer immersiu «que presenta la casa i el personatge». El segon, a la sala de la música presidida per un piano de cua, amb imatges de Pau Casals interpretant i dirigint; i el tercer i final de l'ONU «que connecta el personatge amb el seu llegat».

Amb tot, hi ha una nova sala que toca al jardí que s'incorpora a la visita i que serveix d'espai de consulta i descans, amb auriculars perquè els visitants s'hi puguin «passar hores indagant en el seu patrimoni».

El Museu Pau Casals farà aquest dijous i divendres una doble jornada de portes obertes i a partir d'aleshores ja obrirà amb normalitat.