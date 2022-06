Els bombers han confinat els veïns de l'escala

Actualitzada 21/06/2022 a les 15:21

Una persona ha resultat ferida lleu com a conseqüència d'un incendi en un pis a Calafell. Els fets s'han produït a les 11.13 hores i els Bombers s'han dirigit amb quatre dotacions.Allí han descobert que el foc afectava a la cuina d'un pis de Calafell. Com a prevenció, els bombers han confinat els veïns de l'escala i un cop apagat el foc han ventilat l'edifici. Una persona que hi residia al pis ha resultat afectada lleu pel fum i Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha dut a l'hospital.