El Vendrell acollirà aquest cap de setmana el 1r Saló del Videojoc

Se celebrarà al Pavelló Municipal del Camp d'Esports i l'entrada serà gratuïta

Actualitzada 21/06/2022 a les 17:33

La Regidoria d'Infància i Joventut de l'Ajuntament del Vendrell ha organitzat, amb la col·laboració del Comerç del Vendrell (CIT), el 1r Saló del Videojoc, jocs de taula, còmics i mangues «1 Up», que tindrà lloc al Pavelló Municipal del Camp d'Esports aquest proper cap de setmana del 25 i 26 de juny. El Saló té entrada gratuïta i tindrà un horari ininterromput de les 12 del migdia fins les 9 del vespre els dos dies.El regidor de Joventut, Rubén Gràcia, ha explicat que el Saló «s'ha plantejat per a un públic familiar i especialment per a la gent jove, amb la voluntat que es converteixi en un punt de trobada dels aficionats a aquestes temàtiques». Alhora, la iniciativa també vol contribuir a dinamitzar el sector comercial del municipi que dedica la seva activitat a l'àmbit relacionat amb els videojocs, els jocs de taula, els còmics o les cartes de Magic, entre altres.L'esdeveniment tindrà diversos espais entre ells una zona de jocs, on el públic assistent podrà provar diferents consoles i videojocs. També es faran els torneigs classificatoris de diferents jocs com: Mario Karts, Fifa 22, Super Smash Bros, jocs de taula...D'altra banda, el Saló acollirà una zona d'exposició i venda, destinada a estands on es podran comprar videojocs, jocs de taula, còmics, mangues, merchandising o productes informàtics gamer, entre altres.També hi haurà una zona relax, amb taules i cadires per descansar, i a l'exterior del pavelló, un espai de food trucks amb servei de menjar i begudes.