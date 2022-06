Melendi actuarà al Calafell Beach Festival

La segona edició del certamen, que se celebrarà del 23 al 26 de juny, comptarà amb un concert gratuït de Buhos

Actualitzada 20/06/2022 a les 08:40

Melendi, Trueno, Paula Cendejas, Justin Quílez, Atomic, The Tyets, En Tol Sarmiento, Buhos i HDMEP seran els grups que actuaran enguany al Calafell Beach Festival. La segona edició del certamen se celebrarà del 23 al 26 de juny al pàrquing Pavelló Joan Ortoll, al passeig de la Unió.La promotora catalana Line Up Music, amb el suport de l'Ajuntament de Calafell, oferirà quatre nits consecutives de concerts, una d'elles gratuïta. Aquest serà el del grup calafellenc Buhos com a cap de cartell. L'entrada serà lliure fins exhaurir l'aforament.El 23 de juny, a les 21.30 hores, actuaran Trueno i Paula Cendejas, mentre que la segona jornada se celebrarà la revetlla de Sant Joan després del concert de Melendi.El dissabte serà el torn de Justin Quílez i Atomic, mentre que el diumenge pujaran a l'escenari Buhos acompanyats de The Tyets, En Tol Sarmiento i HDMEP.El festival busca atreure un gran nombre de visitants per dinamitzar la restauració, el comerç i els allotjaments del municipi.Les entrades es poden comprar al següent