A presó un lladre multireincident per tres robatoris al Vendrell

En un d'ells, comès el 9 de juny al carrer Camí del Mas d'En Gual, un ciutadà va resultar ferit per arma blanca

Actualitzada 20/06/2022 a les 12:21

Detenim un lladre per un robatori violent en què va ferir un ciutadà amb arma blanca i per dos robatoris amb força en dos establiments al Vendrell. Actuava de matinada i té 20 antecedents. Ha ingressat a presó pic.twitter.com/LY3QJEzj1v — Mossos (@mossos) June 20, 2022

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria del Vendrell van detenir dimecres passat un home de 27 anys, com a presumpte autor d'un robatori amb violència i dos robatoris amb força.Aquesta detenció és el resultat d'una investigació policial iniciada arran dos robatoris amb força comesos la mateixa nit en dos establiments comercials del Vendrell.Concretament, a les 02.00 hores de la matinada del passat 31 de maig, amb poca estona de diferència, uns desconeguts van accedir a dos establiments del carrer Baix Penedès d'on, a banda de causar danys materials, van sostraure diners en efectiu i material informàtic i electrònic.Les gestions van conduir directament fins a un home conegut pels investigadors ja que acumula una vintena d'antecedents policials per tota mena de delictes contra el patrimoni i que en el moment dels dos robatoris residia en una casa ocupada del mateix carrer juntament amb altres persones.Finalment, se'l va localitzar i detenir el passat dimecres al Vendrell. Al detingut, també se li atribueix un robatori amb violència i intimidació comès el 9 de juny al carrer Camí del Mas d'En Gual del Vendrell, en què un ciutadà va resultar ferit per arma blanca.De resultes de les darreres investigacions es desprèn que el detingut té una alta habitualitat en tota mena de delictes violents i contra el patrimoni al Baix Penedès.La investigació continua oberta per tal de detenir altres persones les quals també estan implicades en els fets.El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell divendres passat qui en va decretar el seu ingrés a presó.