La Policia Local ha instruït diligències per un delicte penal ja que supera els 0,6 mil·ligrams per litre en aire respirat

Actualitzada 17/06/2022 a les 10:43

Un conductor ha patit un accident aquest nit al carrer Sant Xavier del Vendrell i ha quedat amb el vehicle bolcat cap per avall. La Policia Local li va realitzar la prova d'alcoholemia i va donar positiu.Com que la taxa superava els 0,6 mil·ligrams per litre en aire respirat van instruïr diligències per un delicte penal contra la seguretat vial i de trànsit.