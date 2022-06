Desarticulada una de les majors xarxes de producció de marihuana amb arrels al Baix Penedès

Els Mossos van detenir 56 persones i van desmantellar 24 plantacions amb 22.600 plantes

L'organització

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal, conjuntament amb funcionaris del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desmantellat una de les majors xarxes criminals dedicada al tràfic i cultiu de marihuana establerta arreu de Catalunya i amb arrels al Baix Penedès. Durant l'operació s'han detingut 56 persones, entre 19 i 58 anys, a les quals se'ls atribueixen delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric. Tretze dels 56 arrestats van ingressar a presó un cop van passar a disposició judicial.El passat 24 de maig es va dur a terme un operatiu conjunt en diversos municipis de Catalunya, entre ells la Bisbal del Penedès. Es van realitzar 37 escorcolls i es van desmantellar 24 plantacions i intervenir més de 22.600 plantes i 166 kilograms de cabdells preparats per a la venda.Durant l'operatiu els agents van localitzar un total de 225.765 euros en efectiu, una escopeta, un revòlver amb munició real, una pistola d'aire comprimit i diferents armes blanques. Un cop desmantellades les plantacions, els immobles recuperats s'aniran retornant als seus propietaris.Es calcula que, en condicions normals, l'organització hauria tingut la capacitat per a produir uns 1.275 kg anuals de marihuana, que suposarien un preu de venda a l'engròs d'uns 3'1 milions d'euros. Un cop transportada a països del nord d'Europa, el seu preu de venda al detall es multiplica per 3 o 4. Això comporta un augment dels seus beneficis fins a una forquilla d'entre 9 i 12 milions d'euros.En aquest dispositiu també hi van participar un total de 50 tècnics de la companyia elèctrica ENDESA per comprovar les instal·lacions i el frau de fluid elèctric. En aquest sentit, de les 29 inspeccions, en 28 es va detectar frau.Els caps del grup criminal, tot i que eren estrangers, estaven assentats a Catalunya i gaudien d'un alt nivell de vida. S'havien establert a les demarcacions de Girona i Tarragona, on es va poder determinar que un dels seus membres va adquirir de manera legal un establiment de restauració.Els membres del grup llogaven de manera legal immobles per situar-hi les plantacions i els caps importaven del seu país d'origen «jardiners» per tenir-ne cura.La droga obtinguda es transportava principalment al mercat europeu per carretera, tot i que en aquest cas concret, els investigadors també van poder detectar relacions amb una botiga de subministrament de material per als cultius de marihuana.