La institució ja ha sol·licitat la llicència municipal

Actualitzada 15/06/2022 a les 17:03

La Xarxa Santa Tecla ha entrat al registre de l'Ajuntament del Vendrell la sol·licitud per obtenir la llicència municipal per començar les obres d'ampliació de l'Hospital del Vendrell. Un cop tingui l'autorització, l'entitat vol iniciar els treballs, que està previst que s'acabin abans de finals del 2025.El projecte opta al finançament dels fons Next Generation. Es preveu ampliar el centre assistencial en 9.000 metres quadrats per ampliar-ne la capacitat i la cartera de serveis per millorar l'atenció especialitzada i de proximitat a tota la ciutadania del Penedès. La voluntat és que les obres aportin «una solució definitiva a les històriques necessitats assistencials del Baix Penedès», segons l'entitat.