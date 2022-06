Substitueix Josep Carreras d'acord amb el pacte de govern que van assolir ERC i Compromís per Santa Oliva

Actualitzada 13/06/2022 a les 18:54

El passat dissabte 11 de juny, Virginia Moreno, de Compromís per Santa Oliva, va ser escollida alcadessa de Santa Oliva en un ple extraordinari celebrat a l'Ajuntament, amb aquest únic punt a l'ordre del dia.Moreno serà alcaldessa el darrer any d'aquest mandat municipal, tal i com es va acordar en el pacte de govern signat després de les eleccions del 2019 que donava l'alcaldia durant 3 anys a Josep Carreras d'ERC i un any a Compromís per Santa Oliva - En Comú.