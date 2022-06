ERC suspèn de militància la regidora del Vendrell Eva Mata per «infraccions molt greus»

L'executiva nacional del partit li ha obert un expedient disciplinari, però no concreta les causes

L'Executiva Nacional d'Esquerra Republicana ha anunciat l'obertura d'un expedient disciplinari i la suspensió de militància a la regidora del Vendrell Eva Mata Sendra qui, de fet, va ser la cap de llista de la formació a les darreres eleccions municipals.La suspensió de militància és cautelar i des de l'Executiva no s'han volgut explicar les causes que els ha portat a prendre aquesta decisió. ERC es limita al comunicat que aquest dilluns han fet públic i en el qual afirmen que Eva Mata Sendra ha comès «infraccions molt greus» del Codi Ètic d'ERC en l'exercici del càrrec.Eva Mata a més de regidora al Vendrell és diputada provincial i l'expedient se li ha obert després del preceptiu informe intern del Responsable del Compliment del Codi Ètic i del Codi de Conducte de l'organització. En aquest informe es consideren acreditades «faltes constitutives d'infraccions de naturalesa molt greu», per part d'Eva Mata.Sense entrar en cap mena de detall, l'Executiva indica que aquestes faltes molt greus són les de deixadesa de funcions en càrrecs públics retribuïts, usurpació de funcions orgàniques o «l'execució d'accions contràries a la normativa interna de l'organització».Mentre no es resolgui l'expedient disciplinari Eva Mata ha estat suspesa de militància i també se li han retirat les funcions institucionals que exerceix en nom d'ERC.