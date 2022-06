Demanen fins a 7 anys i mig de presó per als acusats de traficar amb drogues a Lleida, el Vendrell i Valls

La fiscalia demana les penes més altes, de 7 anys i mig de presó, per a un veí de Lleida, al que considera líder del grup, i per a un veí del Vendrell a qui acusa de proporcionar grans quantitats de droga al primer. Entre els encausats també hi ha una dona, parella del veí de Lleida, que, segons el ministeri públic, l'acompanyava a buscar la droga a Valls i li feia d'intèrpret. Per a ella sol·licita 4 anys i 9 mesos de presó.

Els altres acusats són tres veïns del Vendrell que treballaven per al primer, un veí de Valls a qui el líder del grup comprava droga i dos veïns de Montsó que s'encarregaven de vigilar un pis d'aquest municipi propietat del líder del grup destinat a l'emmagatzematge i distribució de la droga i des del qual també es traficava.

La investigació es va iniciar al febrer de 2020. Arran d'un operatiu contra el tràfic de drogues a la demarcació de Lleida, els investigadors van tenir constància que aquells estupefaents intervinguts podien tenir origen en una trama coordinada des del Vendrell.

A mesura que avançava la investigació, la policia espanyola va detectar que alguns integrants del grup, situats a la capital del Baix Penedès, feien compres de locals comercials amb els beneficis obtinguts de la droga venuda. L'objectiu era crear una xarxa de locals de restauració per camuflar la seva activitat delictiva.

Amb aquests indicis van procedir a fer els escorcolls, la majoria dels quals van ser el 28 d'octubre, amb desenes d'agents desplegats al Vendrell.

A banda de la droga, els agents van intervenir més de 45.000 euros en efectiu, balances de precisió, envasadores i estris de manipulació de droga, així com tres vehicles i una motocicleta.

A més de les penes de presó, la fiscalia demana que se'ls imposin multes per a cadascun d'ells d'entre 10.000 i 90.000 euros.