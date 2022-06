Els treballadors de Saint Gobain a l'Arboç faran tres setmanes de vaga per exigir que s'aturi l'ERO

La cristallera rebaixa de 60 a 42 els acomiadaments previstos a la fàbrica baixpenedesenca

Actualitzada 10/06/2022 a les 18:54

Els treballadors de Saint Gobain Sekurit a l'Arboç (Baix Penedès) faran vaga a partir del 19 de juny fins el 8 de juliol, segons ha pogut saber l'ACN. L'aturada es registrarà formalment dilluns. La plantilla vol exigir així a la multinacional cristallera que aturi l'ERO que acaba de presentar, amb el qual preveu acomiadar 42 empleats de la fàbrica. La xifra d'afectats, concretada aquesta setmana durant les primeres reunions formals per negociar l'ERO, rebaixa l'anunci inicial de 60 acomiadaments. L'expedient de regulació afecta també la planta d'Avilés, a Astúries, on es preveuen 42 acomiadaments més, i alhora que s'anuncien 9 acomiadaments de personal d'oficines, ubicats entre l'Arboç i Madrid.

«Estem vivint un efecte dominó de tancaments al sector de l'automoció i sabíem que a l'Arboç arribaria un altre ERO després de la fi de la divisió Glass el 2020», lamenta el president del comitè d'empresa, José Alberto Garcia. Després que les assemblees de treballadors hagin acordat aquest divendres fer tres setmanes de vaga a l'Arboç i Avilés -període que dura la negociació de l'ERO-, Garcia sosté que és «l'única via de defensa» que li queda a la plantilla.

«Només ens podem reivindicar i demostrar que no estem d'acord amb aquest ERO. Hem d'evitar-lo sigui com sigui», ressalta aquest representant sindical. Garcia que l'expedient de regulació a Sekurit – dedicada a fabricar vidres per a cotxes- sigui el preludi d'un tancament total de la fàbrica, que augura que podria arribar «d'aquí a pocs anys». «Tal com està el sector de l'automoció, és evident que moltes empreses s'estan pujant al carro dels ERO i dels tancaments», critica.

Saint Gobain justifica els últims acomiadaments anunciats per les pèrdues dels darrers exercicis, d'ençà de l'esclat de la pandèmia. La companyia assegura que el 2021 va perdre 4 milions d'euros i calculen que la situació podria empitjorar aquest 2022, amb números vermells que arribarien als 6,6 milions.