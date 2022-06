Segur de Calafell tindrà Servei d'Urgències d'Atenció Primària les 24 hores

Fins ara, els veïns s'havien de desplaçar a Calafell o a l'Hospital del Vendrell per a rebre assistència sanitària

Actualitzada 07/06/2022 a les 08:58

Segur de Calafell comptarà amb un nou Centre d'Urgències d'Atenció Primària a Segur de Calafell (CUAP). Aquest nou equipament evitarà que els i les pacients de Segur s'hagin de desplaçar al CUAP de Calafell o a l'Hospital del Vendrell per a rebre assistència sanitària.El Parlament de Catalunya va aprovar la setmana passada la moció que En Comú Podem Calafell va enregistrar el 2019, per a la posada en marxa d'un CUAP al municipi. La proposta va comptar amb el suport de tots els grups parlamentaris a excepció de les abstencions d'ERC i Junts.Aquesta era una reivindicació històrica de l'esquerra al municipi, tal com comenta Isabel Bou Bayona, actual regidora a l'Ajuntament de Calafell. «Ara toca estar pendents, insistir i lluitar perquè la Generalitat aporti recursos al més aviat possible per materialitzar el CUAP de Segur».A Segur de Calafell hi ha una població de dret d'aproximadament 14.000 habitants, que es veu enormement incrementada per persones que hi viuen sense estar empadronades i per turistes en períodes de vacances i caps de setmana, arribant segons estudis fins a més de 50.000 persones, i inclou un alt percentatge de gent gran.Aquestes circumstàncies provoquen que el servei d'urgències del CUAP de Calafell es vegi contínuament desbordat, en haver d'assimilar una població que en moments puntuals arriba a les 145.000 persones, i que moltes vegades opten per anar als serveis d'urgències de l'Hospital del Vendrell, provocant un greu col·lapse de les urgències, amb patologies que poden ser perfectament ateses als CUAP.