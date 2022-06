El Consorci d'Aigües de Tarragona inaugura un nou dipòsit regulador al Vendrell que ha costat 3,8MEUR

La instal·lació amb 25.000 m3 servirà per millorar la capacitat de regulació a l'àrea del Baix Penedès

Actualitzada 07/06/2022 a les 17:30

El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) ha inaugurat aquest dimarts un dipòsit regulador a la urbanització Mas Astor del Vendrell. L'obra, adjudicada a l'UTE formada per Carbonell Figueras i Constructora de Calaf, ha suposat una inversió de 3,8 milions d'euros.L'Agència Catalana de l'Aigua ha finançat la meitat de l'actuació. El dipòsit té una capacitat de 25.000 m3 i servirà per millorar la capacitat de regulació al llarg dels més de 400 quilòmetres de canonades en cas d'incidència en el subministrament.En la inauguració, el seu president, Joan Alginet, ha anunciat que hi ha contemplats dos dipòsits reguladors més en el marc del Pla Estratègic 2022-2026. Aquests s'instal·laran a Vila-seca i Cunit i tindran les mateixes característiques.