Calafell recupera la Fira del Mar i l'Arrossejat Popular

Se celebraran el proper cap de setmana al Passeig Marítim i a la plaça Alcalde Romeu, respectivament

Actualitzada 07/06/2022 a les 11:18

Fira del Mar

Calafell celebrarà el proper cap de setmana l'Arrossejat Popular i la Fira del Mar, després de tres anys de pausa, ja que el 2019 no es va celebrar. Des de divendres al vespre, el nucli de la Platja es retrobarà amb el seu passat mariner, en una edició dels respectius certamens amb importants novetats.La 36a edició de l'Arrossejat Popular estarà dedicada al menú tradicional dels pescadors calafellencs: els fideus rossos i les patates amb rap. Com a novetat, enguany la festa canvia d'escenari i se celebrarà a la plaça Alcalde Romeu. Hi haurà tres torns, a les 13 hores, les 14 hores i les 15 hores, per minimitzar les cues i garantir que se serveix un arrossejat acabat de cuinar.El tiquet costarà 9 euros i inclou la ració de fideus, la cassoleta de rap amb patates, aigua o vi, pa i coberts. Se'n podran comprar anticipadament al centre cívic Cinema Iris (Vilamar 21), el dimecres 8, el dijous 9 i el divendres 10, de 9 a 14 hores. El pagament es podrà fer amb targeta de crèdit.El mateix dissabte 11 de juny es posen en marxa les jornades gastronòmiques de l'arrossejat. Fins al 26 de juny, es podrà degustar el plat típic dels pescadors calafellencs a El Vell Papiol, Mediterrani i Debut Food&Drink.La 18a edició Fira del Mar es farà al Passeig Marítim, entre els carrers Sant Pere i Montserrat. S'hi concentraran les activitats divulgatives de la història marinera de Calafell, dissabte d'11 a 14 i de 17 a 21 hores, i diumenge, d'11 a 14 i de 17 a 20 hores. Entre les activitats programades hi ha una exhibició d'antics oficis, un taller de nusos o un de pintura amb motius mariners.