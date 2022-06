Calafell comprarà aliments perquè el Banc d'Aliments pugui atendre 500 famílies

La Unió Europea ha retallat les seves aportacions, fet que impossibilita atendre les necessitats dels usuaris fins a final d'any

Actualitzada 03/06/2022 a les 08:55

L'Ajuntament de Calafell haurà de comprar més material per mantenir el funcionament del Banc dels Aliments, que atén unes 500 famílies. La retallada de les remeses periòdiques provinents de la Unió Europea ja va deixar les existències a zero a principis del mes d'abril i es va haver de fer una compra d'urgència.Les ajudes de la UE han passat de tres a dues i també s'ha reduït la quantitat de material rebuda. «Hem rebut 20 tones, xifra del tot insuficient per atendre les necessitats fins a final d'any, que seria quan arribaria la segona remesa d'enguany», afirma la tinent d'alcalde d'Igualtat i Drets Socials, Helena Rubio.Tanmateix, l'Ajuntament ha reservat una partida de més de 40.000 euros per cobrir la retallada a partir d'ara. Ja es van destinar més de 15.000 euros a la primera compra. En total, doncs, l'Ajuntament dedicarà prop de 60.000 euros a pal·liar aquesta situació.