Saint Gobain acomiadarà 60 treballadors de la seva planta de l'Arboç

La direcció de l'empresa s'ha reunit aquest dijous amb els representants de la plantilla per informar-los de l'ERO. En un comunicat, la companyia assegura que la decisió de reduir la plantilla es deu a la necessitat d'adaptar la seva estructura a la «mida actual del mercat del vidre», ja que, diu. la tendència indica que no es recuperaran les vendes prepandèmiques. Segons la multinacional, l'any passat va tenir pèrdues de 4 milions d'euros i calculen que aquesta xifra podria «empitjorar» aquest any. La previsió és de 6,6 milions d'euros de pèrdues.

Un cop comunicat l'ERO a la plantilla de l'Arboç, ara s'inicia un procés de set dies per constituir la taula de negociació, i, tot seguit, començarà el compte enrere per negociar les condicions dels acomiadaments. Aquest ERO suposa un nou cop al Baix Penedès, una de les comarques amb l'índex d'atur més elevat.