Afectacions al trànsit per les obres de pavimentació a l'AP-2 a la Bisbal del Penedès

Les incidències tindran lloc els dies 2, 3 i 7 de juny

Actualitzada 02/06/2022 a les 12:07

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha informat que els dies 2, 3 i 7 de juny es tallaran els accesos a l'AP-2 des de la T-240 al Baix Penedès per les obres de pavimentació del vial, arran de l'eliminació dels peatges.Per aquest motiu, el dijous dia 2 de juny, de 7 a 22 hores, i el divendres 3 de juny, de 7 a 13 hores, es tallarà l'accés a l'AP- 2 per als vehicles que circulen per la T-240. I el 7 de juny, de 7 a 22 hores, es tancaran les sortides per als vehicles que circulin per l'AP-2 direcció Barcelona-Tarragona i direcció Saragossa, i vulguin sortir direcció La Bisbal del Penedès des de l'autopista.Durant les obres, la incorporació o sortida des de l'AP-2, podrà realitzar-se a través de l'enllaç situat al km 215,180 a Vila-Rodona o al km 220,200 al Vendrell.Els desviaments estaran senyalitzats com estableix la normativa vigent, amb anuncis als panells de missatgeria variable de l'AP-2 i l'AP-7.