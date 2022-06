L'Audiència de Tarragona confirma l'absolució de l'alcalde de Calafell pel cas Cal Perotet

El tribunal desestima el recurs dels propietaris de la finca, que acusava el batlle de prevaricació

El 2016 el Tribunal Suprem va sentenciar a través de la via contenciós-administrativa que Ferré, Sánchez i el tècnic municipal no havien comès cap delicte, però Sunway també els havia denunciat penalment. L'alcalde -que en el moment dels fets era regidor d'Urbanisme-, ha celebrat l'absolució definitiva i la fi de la via penal. «Defensar l'interès general ens ha comportat una acusació injusta, i de vegades delirant, que ha durat gairebé 14 anys», ha lamentat, alhora que ha assegurat que "«a partir d'ara Cal Perotet deixa de ser una arma llancívola a la política local».

L'Audiència de Tarragona ha donat per tancat el cas de Cal Perotet de Calafell després de desestimar el recurs presentat pels propietaris de la finca. El tribunal ha confirmat així l'absolució de prevaricació de l'alcalde Ramon Ferré, de l'exbatlle Jordi Sánchez i d'un tècnic municipal, dictada al desembre pel jutjat penal. L'empresa Subway SL, propietaris de Cal Perotet, els havia acusat de delinquir l'any 2008, quan van signar una permuta per expropiar la masia a canvi d'una finca que va considerar de menys valor. També denunciava irregularitats en l'incompliment d'un conveni urbanístic signat per desenvolupar un centre comercial.