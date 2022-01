Montmell instal·la dues càmeres de lectura de matrícules al municipi

L'Ajuntament de Montmell ha posat en marxa els primers dos punts de vigilància de càmeres de lectura de matrícules al municipi. Concretament, a la via TV2401 entre l'entrada de la urbanització del Mirador del Penedès/Mas Mateu i La Joncosa del Montmell. La informació captada és enviada directament als Mossos d'Esquadra per tal de reforçar la seguretat.



El consistori ha remarcat que els dispostius no controlen la velocitat ni comportaran cap tipus de multa per als conductors.Amb la instal·lació d'aquestes càmeres s'espera augmentar significativament la seguretat del municipi, com a primer pas per anar incrementant-la gradualment ja que hi ha previst anar cobrint tot el municipi en els anys vinents.