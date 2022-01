Ingressa a presó després d'entrar a robar quatre vegades a casa del seu veí a Cunit

Els Mossos d'Esquadra també van detenir una dona per la seva implicació

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 10 de gener una dona i un home, de 25 i 22 anys respectivament, a ella com a presumpta autora de tres delictes de robatori amb força i a ell de quatre. També se li atribueix a un altre home, que actualment està en presó preventiva per una altra causa, la participació en el primer dels robatoris.

La investigació va iniciar-se el passat 23 de novembre arran de la denúncia del propietari de la casa el qual va sorprendre dos homes en el moment en què intentaven robar-li la motocicleta.

Tot i que no van poder sostreure-li, els lladres sí van tenir marge de temps per robar-li del maleter del vehicle un maletí amb material quirúrgic valorat en 3.000 euros.

Tant perquè els va sorprendre in fraganti com per les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat, la víctima va poder reconèixer els autors, els quals vivien a una casa a escassos 300 metres de la seva, concretament, al carrer Tulipa de Cunit.

Així mateix la víctima va recriminar-los el fet i va demanar-los el maletí el qual els lladres van accedir a retornar-li a canvi d'una quantitat econòmica.

Arran d'aquest primer episodi, el denunciant va patir a casa seva tres robatoris més els dies 20, 23 i 30 de desembre. En aquests tres casos els autors van deixar-li la casa pràcticament buida i van sostreure-li tot tipus de mobiliari i electrodomèstics.

D'aquest cas es va fer càrrec la Unitat d'Investigació del Vendrell que fruit de les informacions recollides i els diferents indicis incriminatoris van realitzar una entrada i perquisició judicial el passat 10 de gener al domicili dels arrestats.

A l'interior de la casa van localitzar gran quantitat d'electrodomèstics i mobiliari provinents de l'immoble de la víctima entre d'altres objectes que estan en procés de determinar la seva procedència.

Per tot això, els Mossos d'Esquadra van detenir una dona i un home com a principals autors dels diferents robatoris amb força en el domicili del seu veí.

De la investigació es desprèn que hi havia una tercera persona implicada, un home que es troba actualment en presó preventiva, i que va participar en el robatori del maletí.

Els dos detinguts, amb nombrosos antecedents policials, van passar ahir dimecres a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell i el jutge va decretar per a ell l'ingrés a presó i per a ella llibertat amb càrrecs.