L'Ajuntament cedirà un solar per a l'ampliació de l'Institut Escola Coma-ruga

La intenció és que l'edifici de l'antic Pla de Mar agrupi tot el centre en un sol equipament

Actualitzada 12/01/2022 a les 13:08

L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha anunciat l'inici dels tràmits de cessió a la Generalitat de Catalunya d'un solar per a l'ampliació de l'Institut Escola Coma-ruga. Aquest centre educatiu va néixer el curs 2020-21 de la fusió de les escoles de primària, els Secallets i el Pla de Mar, oferint per primera vegada estudis d'ESO als nuclis marítims. La intenció és ampliar l'edifici de l'antic Pla de Mar per agrupar tot el centre en un sol equipament.



El batlle ha explicat que enguany es faran realitat els principals projectes socials, urbans i d'equipaments del mandat. Entre ells, l'oficina del DNI, el conveni amb Renfe, la gratuïtat de les escoles bressol, contractes de lloguer social, l'ampliació de l'illa de vianants, el Tabaris, el carril bici o la pista d'atletisme.També es renovaran dos dels principals museus, el Museu Pau Casals i els esgrafiats del Portal del Pardo (Museu Apel·les Fenosa), que potenciaran l'atractiu turístic i patrimonial. Finalment, es redactaran els projectes que han de donar continuïtat a la transformació urbana; el pla d'aparcaments, el projecte del Parc del Botafoc, del torrent dels Aragalls o de l'edifici Brisamar.