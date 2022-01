Aquest any els museus es van unir per oferir propostes conjuntes

El passat 2021 ha anat recuperant-se, a poc a poc, l'activitat cultural de manera presencial al Vendrell, i els seus museus han estat un dels plats forts del dinamisme que s'ha pogut veure a la vila.El patrimoni local és el mirall d'una comunitat, l'expressió, la memòria i la història de la cultura pròpia, per això, posant aquest patrimoni a l'abast de tothom, els primers que van tornar a donar vida a aquests espais van ser els centres escolars, recuperant propostes i gaudint-ne de noves, ja que, educació i cultura són un ens indissoluble.A més a més, aquest any els museus es van unir per oferir propostes conjuntes i úniques en un punt del municipi que els vincula de manera innegable, la plaça Nova, des de la qual es pot accedir de manera senzilla als tres equipaments culturals municipals, el Museu Deu, la Casa nadiua de Pau Casals i el Museu Àngel Guimerà. El Dia internacional dels Museus o la clausura de l'estiu van oferir activitats a l'aire lliure i per a tots els públics.Les rutes culturals van tornar durant la temporada estiuenca més fortes que mai, i diàriament es podia recórrer el Vendrell per conèixer la seva història i llegat.Des de la Regidoria de Cultura es valora molt positivament aquest any i l'acollida que han tingut aquests espais on aprendre i conèixer la cultura del Vendrell, amb més de 10.000 visitants entre els tres equipaments municipals.Un dels altres espais que ha permès apropar a la societat els tresors patrimonials i projectar-los a l'exterior ha estat el web dels Museus del Vendrell, que va veure la llum a finals del 2020 i que el 2021 ha arribat a més de 5.000 usuaris, amb 15.000 visualitzacions al seu contingut.Per tant, els Museus del Vendrell tanquen el 2021 amb bones perspectives i noves propostes i idees per al 2022, per continuar creixent amb la comunitat.