El Vendrell impulsa un servei gratuït de suport psicològic per als joves de 15 a 30 anys

El consistori per aquest 2022 contempla la construcció d'un circuit agility, una nova edició dels pressupostos participatius i de la campanya de bons

Actualitzada 10/01/2022 a les 13:49

El govern de l'Ajuntament del Vendrell ha presentat aquest dilluns les noves propostes del projecte El Vendrell Avança per aquest 2022. Entre aquestes hi ha la gratuïtat del servei psicològic per als joves del municipi entre 15 i 30 anys. El primer tinent d'alcalde, Christian Soriano, ha assegurat que s'està treballant en l'elaboració d'un conveni amb la Xarxa Sanitària de Sant Pau i Santa Tecla per poder oferir aquest servei en els propers mesos.



«Som conscients que una de les principals conseqüències de la pandèmia pels més joves és l'empitjorament de la salut mental. Ens ho diuen les dades i els estudis recents i és per això que des del Govern municipal hem decidit fer gratuït l'accés al servei de suport psicològic», ha manifestat Soriano.Pel que fa a l'atur, el primer tinent d'alcalde ha afirmat que els nivells d'aquest mes de desembre «han estat els millors en 10 anys, fet que fa veure la perpectiva d'aquest 2022 més positivament.També s'ha anunciat que la campanya Bons del Vendrell tornarà es tornarà a fer aquest any en dues fases ja que la darrera campanya va ser tot un èxit. Per aquest motiu, el consistori ha decidit «duplicar la iniciativa i impulsar-la als mesos de març i novembre de 2022, amb una partida total de 200.000 euros».El portaveu del govern ha confirmat la construcciód'un circuit agility per a gossos al barri de Mas d'en Gual, que s'iniciarà al mes de febrer d'aquest any.

Finalment, enguany també es posaran en marxa els pressupostos participatius amb una partida de 200.000 euros.