Ciutadans Bellvei proposa la creació de la figura del Defensor del Veí

Enrique Chicano, explica que «seria un càrrec no remunerat, que acostaria l'Ajuntament al ciutadà i resoldria qüestions com ara queixes»

Actualitzada 10/01/2022 a les 17:50

El Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Bellvei ha proposat “la creació de la figura del Defensor del Veí” a través d'una moció que es debatrà al plenari que se celebrarà aquesta setmana. El portaveu municipal de Cs, Enrique Chicano, ha explicat que «es tracta d'una iniciativa per fer un pas més cap a la transparència i la participació ciutadana» i que «no tindria cap cost, ja que seria un càrrec honorari no remunerat i tindria el suport administratiu del personal municipal». «El Defensor del Veí acostaria l'Ajuntament als ciutadans, que tindrien un canal directe on plantejar les seves queixes i exigir les responsabilitats oportunes, simplificant tràmits i oferint una resposta el més àgil possible», ha detallat.Chicano ha comentat que «l'Ajuntament de Bellvei hauria d'elaborar un reglament que regulés el funcionament de la figura del Defensor del Veí» i ha afegit que «per tal de facilitar aquesta tasca, des de Cs hem proposat un esborrany d'aquest document al consistori». «Seria una figura per protegir els drets i llibertats dels veïns, complementaria els canals existents per recollir l'opinió dels ciutadans i de forma anual presentaría un informe amb totes les actuacions realitzades».D'altra banda, Cs ha presentat una altra moció que planteja que «l'Ajuntament creï un concurs de pintura mural amb caràcter bianual». «Són molts els municipis que han fet de l'art urbà i dels 'graffitis' una senya d'identitat i una atracció turística i pensem que aquesta iniciativa aportaria valor afegit al municipi», segons Chicano. Això sí, la proposta plantejada contempla que «s'haurien de planificar la temàtica i els indrets on es portarien a terme aquestes manifestacions artístiques, ja que s'haurien d'adaptar a l'entorn i haurien de tenir en compte les tradicions, costums i història de Bellvei», ha finalitzat.