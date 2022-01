Detingut un ancià per ferir-ne un altre a la cua d'un ambulatori de Cunit

Els fets van ocórrer dilluns passat, quan els dos homes es van enredar en una discussió fins que el presumpte agressor va clavar un objecte punxant al coll de l'altre ancià i va fugir

Actualitzada 05/01/2022 a les 16:16

Els Mossos d'Esquadra han detingut un ancià de 79 anys per ferir-ne un altre de 67 en el transcurs d'una discussió mentre tots dos feien cua per ser atesos en un ambulatori de Cunit, segons informa la Policia de la Generalitat.Els fets van ocórrer dilluns passat, quan el detingut i la víctima es van enredar en una discussió a la cua del CAP fins que el presumpte agressor va clavar un objecte punxant al coll de l'altre ancià i va fugir.Malgrat que l'agressió va succeir a les portes de l'ambulatori, el ferit va ser atès per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).L'atac, que va causar molta alarma en estar el lloc dels fets molt concorregut, també va mobilitzar efectius dels Mossos d'Esquadra i de la policia municipal.Els Mossos van detenir el presumpte agressor unes hores després al seu domicili de Cunit i el jutge de guàrdia l'ha deixat aquest dimecres en llibertat amb el càrrec d'un delicte de lesions.Per la seva banda, la víctima va ser atesa al mateix lloc dels fets i, encara que la ferida va precisar punts de sutura per tancar-la, no va requerir atenció hospitalària.