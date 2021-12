L'alcalde de Calafell, absolt d'un delicte de prevaricació pel cas de Cal Perotet

El cas jutjava Ramon Ferré pel seu càrrec com a regidor d'Urbanisme en el moment dels fets, així com Jordi Sánchez per la seva responsabilitat com a alcalde en aquella època. La tercera persona jutjada era el director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell.La sentència tanca una polèmica que es remunta al 2008, quan Sunway va enderrocar la masia. L'empresa va justificar-ho pel deteriorament en què es trobava la finca, després d'anys sense avenços respecte un conveni urbanístic que havia de servir per desenvolupar una zona comercial si es preservava el mas.Després de l'enderroc, l'Ajuntament va planificar un centre cívic en aquell espai, fet que l'empresari va considerar una revenja. En aquest escenari, el consistori va permutar la finca a canvi d'uns altres terrenys. Sunway va considerar que aquell intercanvi el perjudicava perquè deia que les dues propietats no eren del mateix valor. La justícia, però, ha conclòs en dues ocasions que el pla urbanístic va ser legal i que afavoria l'interès públic.«Defensar l'interés general ens ha comportat una acusació injusta, i de vegades delirant, que ha durat més de tretze anys», ha valorat aquest dimecres l'alcalde Ramon Ferré després de fer-se pública la sentència, que no és ferma i admet recurs.