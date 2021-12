Els Mossos resolen cinc robatoris amb força comesos la mateixa nit a Calafell

La Policia Local de Calafell va detenir in fraganti un dels lladres

Actualitzada 28/12/2021 a les 15:49

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell van resoldre la setmana passada cinc robatoris amb força a establiment comesos per dos individus durant la mateixa nit. Un d'ells va ser detingut per agents de la Policia Local de Calafell després del darrer fet. Es tracta d'un home de 21 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili desconegut.Els fets van tenir lloc el passat dimecres a la nit a la zona propera al Passeig Marítim de Calafell. Agents de la Policia Local van respondre a un incident per un robatori en un establiment. Mentre feien comprovacions, els mossos van avisar-los d'un robatori en un bar molt proper.Des de la seva posició. els agents van observar un home davant de l'establiment que en adonar-se de la presència policial va marxar corrents. Tot seguit, un segon individu va sortir del local i va fugir però els policies locals el van poder interceptar al carrer Montserrat i el van detenir. En l'escorcoll li van trobar diners en efectiu, una ampolla de licor i també van veure que encara tenia trossos de vidre dins de la jaqueta.Arran d'aquesta detenció, els investigadors dels mossos es van fer càrrec del cas i van relacionar el detingut i un altre individu amb cinc robatoris a establiments comesos durant la mateixa nit.El modus operandi dels lladres era sempre el mateix: trencament de vidre amb un martell o pedra de grans dimensions per accedir ràpidament a l'interior i sostreure diners en efectiu de la caixa enregistradora i aparells electrònics.Durant la investigació els mossos van comprovar que els dos presumptes autors havien estat detinguts setmanes abans a Barcelona per cometre uns fets idèntics. És a dir, per robar en cinc establiments en una mateixa nit i pel mateix mètode de trencament de vidre.El detingut va passar divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell i va quedar en llibertat amb càrrecs. Pel que fa al segon presumpte autor, els mossos han emès un requeriment policial de detenció.