Melendi actuarà a Calafell per Sant Joan

Actualitzada 27/12/2021 a les 16:54

Melendi actuarà el dia 24 de juny de 2023 al Calafell Music Festival amb la seva gira «Likes y Cicatrices». Aquesta nova gira arrencarà al març a Mèxic i arribarà a Espanya a partir del maig, quan recorrerà diversos municipis.«Likes y Cicatrices”, l'onzè àlbum de Melendi, ja s'ha convertit en tot un supervendes. Va aconseguir el nº1 des de la seva data de sortida i amb un èxit precedit per 4 avançaments. El primer va ser «La Boca Junta», que supera els 20 milions de streams, cançó on està acompanyat pels veneçolans Mau i Ricky i que segueix a la part alta de les llistes de mig món. Després d'ell va arribar una paròdia a la tirania al «me gusta» en les xarxes socials, una cançó amb un aire a rock meridional que dona títol a l'àlbum. Després es publicaria «Simplemente dilo» juntament amb Miriam Rodríguez, una cançó cinematogràfica. «El último habitatnte de tu piel» amb Carlos Rivera és l'últim senzill fins al moment, com a colofó a un disc rodó, ple de col·laboracions i noves melodies on Melendi resumeix les experiències i vivències d'aquests últims anys.Sens dubte Melendi travessa un dels millors moments professionals i que venen avalats per unes xifres de vertigen i a l'abast de molt pocs artistes internacionals: 25 discos platí, mes de 5 milions d'oïdors mensuals a Spotify, 94 milions a Apple Music, 50 milions de streams a Amazon, més de 3,2 bilions de visualitzacions dels seus vídeos a Youtube i 54 milions de visualitzacions mensuals. A més, les seves xarxes compten amb 1,3 milions de seguidors a Instagram, 1,7 a Twitter i 3,7 milions a Facebook.