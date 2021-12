Delfy Cosmetics ofereix 10.000 euros a qui ajudi a resoldre un robatori

La firma va patir un robatori al seu magatzem del Vendrell el passat 19 de desembre

Actualitzada 27/12/2021 a les 19:04

La marca familiar Delfy Cosmetics ha patit un robatori al seu magatzem situat al carrer Poliol, 11 del Vendrell el passat 19 de desembre. Es tracta d'una empresa familiar que va arribar a Barcelona fa més de vuit anys i treballa en el sector de la cosmètica des d'aleshores.Segons un comunicat enviat per la mateixa empresa, les pèrdues que s'han generat a causa d'aquest incident han estat molt importants. A dia d'avui, segons el comunicat, l'empresa «continua lluitant» per a què les comandes dels seus clients no es vegin afectades, però són conscients que aquesta situació podria afectar-los en el 2022.Els productes de la firma Delfy Cosmetics només es venen a través de la pàgina web i de les farmàcies autoritzades per la marca. Els productes no es venen en centres comercials, botigues físiques i/o mercats ambulants.Els responsables de la marca informen que s'està desenvolupant la investigació policial a través de les mostres i indicis obtinguts en l'escenari, però demanen el suport de la ciutadania, raó per la qual han decidit donar una recompensa de fins a 10.000€ per a la informació que els porti a recuperar els seus productes. L'empresa promet guardar l'anonimat de les persones que facilitin informació.