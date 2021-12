Els Missatgers Reials del Vendrell faran videotrucades personalitzades amb els infants confinats per covid

Els Missatgers Reials del Vendrell habiliten enguany un sistema telemàtic per a què els infants confinats per covid també puguin fer arribar els seus desitjos als Reis d'Orient. El dia 2 de gener, data en què els Missatgers recolliran les cartes a Coma-ruga i el Vendrell, s'estrenarà un servei de videotrucada a través de Whatsapp pensat per a la canalla que ha d'estar a casa per ser positiva de covid o per haver estat un contacte estret. Les famílies que desitgin rebre aquesta trucada, poden demanar-ho a través del correu reisdelvendrell@elvendrell.net fins el 30 de desembre, tot i que el consistori no descarta allargar aquest període. Els Missatgers contactaran amb els infants el dia 2 a partir de les 17 h.