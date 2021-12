El TSJC fixa un 25% de castellà en un curs d'una escola de Cubelles i anul·la el projecte lingüístic del centre

La família reclamava que el seu fill rebés l'ensenyament en català i castellà de manera equivalen

Actualitzada 23/12/2021 a les 14:55

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha establert un 25% de l'ensenyament en castellà en un curs de l'escola Vora del Mar de Cubelles (Garraf). El tribunal estima parcialment el recurs presentat per una família. El tribunal anul·la també el projecte lingüístic vigent «atès que no contempla el caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial conjuntament amb el català».En la sentència, reconeix el dret de l'escolar a rebre, durant l'ensenyament obligatori i en els grups de que formi part, un ensenyament que inclogui el castellà com a llengua vehicular en proporció raonable, que queda fixada en el 25%. La decisió és similar a la seguida pel tribunal en ocasions anteriors, la darrera a Canet de Mar.