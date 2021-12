Denuncien una agressió a un jove gai a Calafell al crit de 'bujarra de merda'

Actualitzada 23/12/2021 a les 20:13

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha denunciat una agressió a un jove gai a Calafell (Baix Penedès) la matinada d'aquest dijous. Segons ha explicat a l'ACN el president de l'entitat, Eugeni Rodríguez, la víctima ha rebut un cop de puny a la cara mentre els agressors proferien crits com 'bujarra de merda'. El jove ha hagut de ser atès a urgències. En un primer moment, segons explica Rodríguez, la víctima no ha pogut presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra. Després, però, l'OCH ha activat el protocol de registre d'incidències i, segons Rodríguez, el cos policial es posarà en contacte amb el jove en les pròximes hores per recollir la denúncia.