Cunit projecta una 'gran' llacuna per practicar surf durant tot l'any

En un comunicat, l'equip de govern ha afirmat que veu amb «bons ulls» la instal·lació de la llacuna i ho considera una «oportunitat única» per a Cunit. Segons apunten, aquest càmping-resort a l'aire lliure estarà integrat al paisatge i mantindrà el màxim d'elements naturals i vegetació possible. També preveuen recuperar part dels cultius abandonats per promoure el consum de productes de quilòmetre zero.La llacuna tindrà dues zones per experts, amb onades de dos metres d'altura i quinze segons de recorregut, i dues zones més per als debutants, on les onades trencaran com a escumes de 60 cms i deu segons. L'espai serà un lloc obert al públic i s'haurà de pagar per fer servir la llacuna, la botiga i servei de restauració. En l'equipament es podrà aprendre i practicar surf.Segons han explicat, la rehabilitació de la Masia de Cal Pla atorgarà identitat al conjunt i es podria convertir en el centre de formació dels enginyers que han de mantenir les instal·lacions de Wavegarden a tot el món. A banda, també es planteja l'espai com una nova àrea de 'coworking', la qual, sostenen, ajudarà a desestacionalitzar l'oferta del municipi.Actualment, hi ha operatives set instal·lacions Wavegarden a quatre continents, sis d'elles al Brasil, Corea del Sud, Suïssa, Austràlia i Regne Unit. A més, ara mateix, n'hi ha cinc en construcció i 55 més en diferents fases de desenvolupament, segons els promotors.