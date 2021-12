L'Oficina Antifrau reconeix greus irregularitats en el contracte de la brossa de Cunit

L'ens ha arxivat la denúncia per la prescripció dels fets

Militants de la CUP de Cunit es van personar el passat 30 d'agost davant de l'Oficina Antifrau de Catalunya per entregar una sèrie de documents que «demostraven l'existència d'irregularitats en el contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans que l'Ajuntament de Cunit va adjudicar, sota mandat de Dolors Carreras (PSC), a CESPA l'any 2002 i que continua vigent fins al 31 de desembre de 2022 després de diverses modificacions», segons apunta un comunicat enviat pel partit.L'Oficina Antifrau conclou en la seva resolució de 2 de desembre de 2021 que, de l'anàlisi dels fets denunciats, es constata un «absolut menyspreu per la normativa de contractació pública en relació amb el contracte del servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans i de neteja de platges adjudicat l'any 2002 a la empresa CESPA i que s'ha prolongat en el temps fins a data d'avui».Antifrau també indica que en algunes de les modificacions al contracte, efectuades sota el següent mandat de Carreras, s'han constatat «diverses i greus irregularitats com, per exemple, la inclusió d'addendes per realitzar obres que quedaven absolutament fora del marc normatiu de contractació pública d'aplicació i de l'objecte del contracte, entre d'altres irregularitats i vulneració de la normativa detectades», continua el comunicat.Tot i això, la resolució dicta que en el supòsit de que les irregularitats es poguessin derivar algun tipus de responsabilitat administrativa, disciplinària o, fins i tot penal en relació amb el contracte primigeni o a les modificacions fetes entre els anys 2005 i 2007, possiblement les actuacions a realitzar decaurien per possible prescripció de les infraccions identificades i per aquest motiu procedeix a arxivar la denúncia.Antifrau, però, sol·licita a l'ajuntament cunitenc que informi l'Oficina sobre les mesures adoptades o que pensen adoptar per pal·liar les grans deficiències observades en la prestació del servei de recollida d'escombraries en el temps que queda de vigència del contracte actual, així com de la fase en què es troba actualment el procediment per al nou concurs d'adjudicació d'aquest servei.La CUP reprova que hagi de ser només una formació política sense representació al consistori la que fiscalitzi la gestió municipal, i de que «l'acció o inacció dels representants públics a Cunit hagi portat al municipi a aquesta situació». Tampoc entenen com, a nivell administratiu, s'hagi permès arribar fins aquí. La formació afirma que «no els sorprèn que els diversos partits que han estat i estan a l'oposició no hagin denunciat mai les irregularitats, donada l'alternança dels mateixos de sempre entre govern i oposició al llarg dels anys», i assenyala com a especialment culpables a les formacions municipals del PSC, Impulsem-Junts (abans CiU), ERC i En Comú Podem.La CUP també vol recordar que la nova contractació del servei la decidiran aquestes mateixes persones i grups polítics que han portat la situació fins aquí i que, fins ara, «l'únic que han fet ha estat incrementar en un 20% la taxa de recollida de residus a la població en plena crisi derivada de la pandèmia del Covid-19». Alhora, afegeix que no hi ha cap voluntat política des del consistori cunitenc de municipalitzar el servei de recollida de la brossa, amb l'estalvi i beneficis que comportaria la gestió directa del servei, tal i com ja han fet municipis veïns.Finalment, la CUP exigeix que els càrrecs públics del municipi tinguin el màxim respecte a la població i al diner públic, que el govern cunitenc gestioni amb la màxima transparència, participació ciutadana i d'acord amb la normativa de contractació pública i que l'oposició comenci a fiscalitzar, també, la tasca del govern.