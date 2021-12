L'Ateneu Arbocenc denuncia que l'Ajuntament intenta reprimir la seva activitat

L'entitat afirma que tres sòcies han rebut multes que sumen 4.000 euros per una acta de la policia local que consideren falsa

L'Ateneu Arbocenc, entitat establerta a la localitat de l'Arboç des del 2013 i que compta amb una trentena de socis, ha denunciat en un comunicat que l'Ajuntament de la localitat està intentant reprimir la seva activitat, una denúncia que fa extensiva a la policia local del municipi.En els darrers anys, segons l'entitat, «hem estat patint denúncies, multes, intimidacions, pressions i prohibicions». L'última d'aquestes situacions que consideren repressives ha estat la imposició de multes a tres de les sòcies de l'entitat per un import de gairebé 4.000 euros. «Ha estat» afegeixen, «el fet que ha fet vessar el got per aixecar-nos i dir prou». Les sancions, afirmen des de l'Ateneu Arbocenc, «es basen en una acta policial plena de mentides, calúmnies i falsedats on se'ns acusa de 'desobediència als agents, negativa a identificar-se i de faltes de respecte i consideració als membres de les forces i cossos de seguretat' durant un acte de l'associació celebrat la darrera festa major».Des de l'entitat consideren que la policia local, «s'ha convertit en un ens sancionador que pot aplicar la Llei Mordassa amb total arbitrarietat i el consentiment o les ordres de l'alcalde de l'Arboç». I consideren que es tracta d'un atac de l'ajuntament, «cap a tot allò que aquest no controla i li molesta». Alhora que reclamen un canvi d'actitud per part del consistori i la policia local.